فيديو مخيف لثوران بركان تحت البحر فى تونغا

جدة - نرمين السيد - ثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، اليوم السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحرى عاتية تسونامى فى عدد من دول المحيط الهادى، وأظهرت تغطية مصورة على وسائل التواصل الاجتماعى موجات تقتحم بيوتا.





وقال المركز الأمريكى لمراقبة أمواج المد العاتية "تسونامى" فى المحيط الهادى إن "أمواج تسونامى خطيرة" نتجت عن نشاط بركانى فى تونغا. وأضاف فى بيان أن ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات فى مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ فى مدن ساحلية. ودولة تونغا واقعة فى المحيط الهادى، وقد أصدرت تحذيرا من حدوث موجات تسونامى بعد ثورة بركان تحت البحر.

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