جامعة القاهرة تفوز بكأس مسابقة عباقرة الجامعات

جدة - نرمين السيد - فازت جامعة القاهرة بكأس مسابقة "عباقرة الجامعات" الموسم الرابع بعد تحقيق أفضل النتائج بلا أى هزيمة وحصد أعلى الدرجات على مستوى المسابقة على مدار المواسم الأربعة، حيث فاز فريق طلاب جامعة القاهرة بالمباراة النهائية بحصولهم على 145 نقطة مقابل 95 نقطة لجامعة أسيوط.





وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة القاهرة أن الطالب وجيه سمير الطالب بالفرقة الأولى بكلية قصر العينى فاز بكأس أفضل لاعب للموسم الرابع بالمسابقة على مستوى الجامعات المصرية. كما سجل طلاب جامعة القاهرة خلال المنافسة 1070 نقطة، وهى تعنى مساهمة طلاب جامعة القاهرة فى تطوير القرى الأكثر احتياجًا فى مصر بمبلغ (7.835.000) والتى تُعد قيمة الجائزة المقدمة من البنك الأهلى المصرى. وتكون فريق جامعة القاهرة من 8 طلاب من كليات الجامعة وهم: محمد طه عبد الحميد كلية الطب البشرى، وهند أشرف محمد كلية الطب البشرى، وأحمد عبد الرحمن عوض عصفور كلية الطب البشرى، ووجيه سمير عبيد كلية الطب البشرى، وهدى شريف عيد كلية طب الأسنان، وعبد الوهاب حسن عبد الوهاب كلية الصيدلة، ونورهان أسامة عبد الحليم كلية الصيدلة، وحسناء جمعة نجدى، كلية الطب البيطرى. من جانبه، قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة والتحية للطلاب المشاركين لتحقيق أعلى نتيجة فى المسابقة بإجمالى 1070 نقطة، وحصدوا اللقب للموسم الرابع، وأثبتوا أنهم الأفضل على مستوى جامعات مصر، وأن فوزهم بكأس المسابقة يعكس قوة التدريب والإعداد العلمى والثقافى الذى تقوم به الجامعة لطلابها. كما وجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لهيئة الإشراف التى أعدت تدريب الطلاب وتابعته بالجامعة.

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