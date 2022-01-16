بعد إدخال الألعاب على المنصة.. نتفليكس تعلن رفع أسعارها فى هذه الدولة

أما الخُطَّة القياسية للشركة فارتفعت من 14 دولار إلى 15.5 دولار فى الشهر، وتم تطبيق هذه الأسعار فى كنداً أيضاً.
أسعار نتفليكس الجديدة
وأوضحت المنصة أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة على المشتركين الجدد فور اشتراكهم، بينما سيتم تطبيقها تدريجياً على المشتركين الحاليين، وسوف تنبههم الشركة قبلها بشهر عبر بريد إلكتروني.
يٌذكر أن أول اشتراك لنتفليكس كان دولار واحد شهرياً وأعلنت الشركة أول زيادة فى أسعارها على الإطلاق فى 2014، وحينها أعطت المستخدمين القدامى فرصة لمدة عامين قبل تطبيق الزيادة عليهم.
وتأتى هذه الزيادة بعد إدخال "نتفليكس" الألعاب إلى منصتها نهاية 2021.
نتفليكس تعلق على زيادة الأسعار
وتعليقاً على الزيادة الأخيرة قال متحدث باسم "نتفليكس" لرويترز: "نُحدث أسعارنا حتى نتمكن من الاستمرار فى تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه عالية الجودة".
وتحظى شبكة "نتفليكس" بالفعل، بثروة من المشتركين فى جميع أنحاء أمريكا، لكن إضافة المزيد من المشتركين الجدد يمثل تحديا لها فى ظل زيادة أسعارها.
يشار إلى أن "نتفليكس" رفعت أسعارها فى الولايات المتحدة بشكل شبه سنوى مؤخرا، حيث ارتفع سعر الخُطَّة القياسية من 11 إلى 13 دولار فى 2019، ثم من 13 إلى 14 دولار فى 2020، والآن مع بداية 2022 ارتفعت إلى 15.5 دولار.
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