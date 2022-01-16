الأرصاد اليابانية تحذر من تسونامى عارم

جدة - نرمين السيد - وحذرت الأرصاد اليابانية من بلوغ التسونامى جزيرتى أمامى وتوكارا اليابانيتين فى المحيط الهادئ، لافتة إلى أن ارتفاع الموج قد يصل إلى 3 أمتار.

ودمرت موجة تسونامى الساحل وألحقت أضرارا ببعض المنازل فى منطقتى بالاولى وساتوبايتيا الواقعتين على الساحل الجنوبى لجزيرة سافايى.

وتم الإعلان عن تهديد تسونامى لجزر فيجى ومملكة تونغا وساموا الأمريكية ونيوزيلندا، عقب هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت فيجى.