علماء يكتشفون قمرا عملاقا بحجم كوكب المشترى

جدة - نرمين السيد - وأعلن العلماء عن حركة دوران القمر العملاق الذى يدور حول كوكب كبلر 1708 b، ويقع على بعد 5500 سنة ضوئية من الأرض فى اتجاه الكوكبين Cygnus وLyra، بحسب ما ذكرت مجلة "Nature Astronomy".

ولفت العلماء أن الكوكب الجديد يعد أصغر بنحو ثلث حجم الكوكب الذى تم اكتشافه فى وقت سابق بقوام غازى فريد وأطلق عليه اسم كبلر b 1625، وأضافوا أنه من المحتمل أن يكون كلا القمرين مكونين من غاز متصل ببعضه عن طريق الجاذبية.

وتابعوا: "ربما كانا فى الأصل كوكبين دخلا فى مدار حول عملاق غازى أكبر.. وتعد هذه الأنظمة التكوينية بعيدة كل البعد عن النجوم الأم"، كما ستكون الملاحظات من التلسكوبات الفضائية الأخرى، مثل هابل، مطلوبة لتأكيد الاكتشاف.