تعليق على جمعة على زراعة قلب خنزير فى جسد الإنسان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، أن نجاح عملية زراعة قلب خنزير فى جسم الإنسان والتى تمت مؤخرًا فى أمريكا تعود كلها إلى المرجعية ومن له القرار النهائى فى تنفيذ هذا الأمر والسماح به.





لفت جمعة خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن الأمريكيين استعملوا الكون باعتباره مادة صماء فمهم يريدون معرفة من ناحية الآلية إمكانية تشغيل قلب الخنزير قلب الإنسان من عدمه، مشيرًا إلى أنه فى البلدان ذات المرجعية الدينية، قد يذهب هؤلاء ليعرفوا حكم الدين فى هذا الأمر فقد تكون الإجابة بالإباحة لما فى ذلك من النفع على العباد والأمة.

فى سياق متصل، رأى جمعة أن قضية العلمانية ملتبسة بعض الشيء، فهى من حيث إعطاء المتخصصين البت فى الأمور الخاصة لا يوجد شيء كون لدينا الكثير من الأدلة الشرعية التى تقول بذلك، مشددًا على أن الشرع قال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم".

تابع أن العلمانية بمفهوم تجاوز القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية أمر غير مقبول على الإطلاق بسبب ما وصفه بالتفلت الشديد والخروج عن طور القيم الإنسانية المتعارف عليها، وأن مصر دولة مدنية أى تجعل الدين سقف لها ولا تتجاوز القيم الإنسانية تحت أى ظرف.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.