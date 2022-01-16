لفت جمعة خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن الأمريكيين استعملوا الكون باعتباره مادة صماء فمهم يريدون معرفة من ناحية الآلية إمكانية تشغيل قلب الخنزير قلب الإنسان من عدمه، مشيرًا إلى أنه فى البلدان ذات المرجعية الدينية، قد يذهب هؤلاء ليعرفوا حكم الدين فى هذا الأمر فقد تكون الإجابة بالإباحة لما فى ذلك من النفع على العباد والأمة.
فى سياق متصل، رأى جمعة أن قضية العلمانية ملتبسة بعض الشيء، فهى من حيث إعطاء المتخصصين البت فى الأمور الخاصة لا يوجد شيء كون لدينا الكثير من الأدلة الشرعية التى تقول بذلك، مشددًا على أن الشرع قال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم".
تابع أن العلمانية بمفهوم تجاوز القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية أمر غير مقبول على الإطلاق بسبب ما وصفه بالتفلت الشديد والخروج عن طور القيم الإنسانية المتعارف عليها، وأن مصر دولة مدنية أى تجعل الدين سقف لها ولا تتجاوز القيم الإنسانية تحت أى ظرف.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق على جمعة على زراعة قلب خنزير فى جسد الإنسان (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.