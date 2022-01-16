زوجة تهدى زوجها سيارة أحلامه فى عيد ميلاده

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو الزوج وهو فى يده مجموعة من المفاتيح المخبأة وسط هدايا عيد الميلاد.
واندهش الزوج الذى يدعى جيمى جرين، الذى يبلغ من العمر 45 عاما، وبدأ يقفز من شدة فرحته ويصرخ ويقول: "لقد اشتريت لى موستانج؟".
وفقا لما جاء فى "الديلي ميل" تُظهر اللقطات جيمى وهو يندفع للخارج والدموع فى عينيه، قبل أن يقفز لأعلى ولأسفل على الممر أمام هديته المكسوة بالشريط.
وكانت موستانج GT هى سيارة أحلامه، لكنه لم يعتقد أبدا أنه سيحصل على فرصة لامتلاك واحدة، حتى اشترت إيمى زوجته السيارة وأخفتها فى "جراج" جارهم لأكثر من أسبوع.
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