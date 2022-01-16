موعد ظهور «قمر الذئب» واقترانه مع النجم بولوكس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن السماء ستشهد غدا الإثنين ظاهرتين فلكيتين، هما اكتمال "بدر يناير"، حيث يبلغ لمعانه 99.8%، واقترانه مع النجم بولوكس "بيتا برج الجوزاء- التوأم".





وأشار تادرس فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن "بدر يناير" يعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذئب "وولف مون"، لأن فى هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوى خارج بيوتها، كما يعرف هذا القمر أيضًا باسم "القمر القديم أو بدر ما بعد عيد الميلاد".

وبالنسبة لاقتران القمر مع النجم بولوكس "بيتا برج الجوزاء- التوأم"، أوضح أنه سيمكن متابعة تلك الظاهرة الفلكية، حيث نراهما متجاورين فى السماء مساء منذ دخول الليل وحتى ظهور شفق الصباح فى اليوم التالى.

وكشف "تادرس" عن حدوث ظاهرة اقتران القمر مع خلية النحل، بعد غد الثلاثاء، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمى (خلية النحل) فى برج السرطان فى ذلك اليوم، ونراهما متجاورين فى السماء عند دخول الليل مباشرة وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى.

وأكد أن رؤية هذا المشهد تحتاج إلى استعمال نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، حيث إن الحشد النجمى خلية النحل لا يرى بالعين المجردة.