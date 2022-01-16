سرعته 19.56 كم - الثانية.. كويكب ضخم يمر على مسافة تعادل 5 أضعاف بعد القمر

جدة - نرمين السيد - يعتبر "7482" 1994 PC1 كويكب صخرى ضخم، تصل سرعته19.56 كم / الثانية، ومصنف على أنه من الأجسام الخطيرة القريبة من الأرض وهو من مجموعة أبولو، ويبلغ قطره حوالى 1.1 كيلومتر، تم اكتشافه فى 9 أغسطس 1994، بواسطة عالم الفلك روبرت ماكنوت فى مرصد سايدنج سبرينغ فى كوناباربران بأستراليا.
وتم رصده بواسطة رادار غولدستون فى يناير 1997 عند أقرب اقتراب له من الأرض، ويصل لمعانة إلى القدر العاشر، ولكن صغر حجمة وضوء القمر قد يحول دون رؤيته.
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