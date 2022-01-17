جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو الممرضة وهى تتظاهر بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بينما تلقى حقنة اللقاح فى صندوق القمامة.
وقال الإعلامى عمرو خليل، إن الممرضة تفعل ذلك وتعطى شهادات وهمية للمواطنين مقابل 400 يورو للفرد.
وفى وقت سابق، ألقت الشرطة الإيطالية القبض على عصابة وراء عملية احتيال ضخمة، نفذتها عصابة لتوفير خدمة "اللقاح المزيف" لرافضي اللقاح، كي يحصلوا على تأشيرة الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مما يتيح لهم السفر والحركة بحرية في أوروبا.
ووفقا للتحقيقات، شاركت شبكة من عشرات الأشخاص في إحضار أشخاص من جميع أنحاء إيطاليا إلى مركز التطعيم في أنكونا، حيث دفعوا ما يصل إلى 400 يورو مقابل جرعة مزيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممرضة تفرغ لقاحات كورونا فى القمامة وتمنح شهادات وهمية للمواطنين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.