ممرضة تفرغ لقاحات كورونا فى القمامة وتمنح شهادات وهمية للمواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو الممرضة وهى تتظاهر بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بينما تلقى حقنة اللقاح فى صندوق القمامة.

وقال الإعلامى عمرو خليل، إن الممرضة تفعل ذلك وتعطى شهادات وهمية للمواطنين مقابل 400 يورو للفرد.

وفى وقت سابق، ألقت الشرطة الإيطالية القبض على عصابة وراء عملية احتيال ضخمة، نفذتها عصابة لتوفير خدمة "اللقاح المزيف" لرافضي اللقاح، كي يحصلوا على تأشيرة الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مما يتيح لهم السفر والحركة بحرية في أوروبا.

ووفقا للتحقيقات، شاركت شبكة من عشرات الأشخاص في إحضار أشخاص من جميع أنحاء إيطاليا إلى مركز التطعيم في أنكونا، حيث دفعوا ما يصل إلى 400 يورو مقابل جرعة مزيفة.