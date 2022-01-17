جدة - نرمين السيد - ويعمل الطيار بطل الواقعة، بحسب "سبوتنيك"، لدى الخطوط الجوية الباكستانية، حيث قطع رحلته المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة إسلام أباد الباكستانية، اليوم الأحد، مرجعا ذلك لانتهاء فترة عمله.
وذكرت قناة "سماء" الباكستانية، فى بيان لها، أن الرحلة رقم "PK 9754" المتجهة من الرياض إلى إسلام أباد شهدت بعض التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد فترة قصيرة من الإقلاع قرر الطيار الباكستاني الهبوط في مدينة الدمام بالسعودية.
ولفت متحدث الخطوط الجوية الباكستانية، إلى أن الطيار كان بحاجة للراحة، وأن ما فعله جاء حرصا على سلامة الطائرة والركاب، وأنه تم إنزال ركاب الطائرة التابعة لها في فنادق، على أن يغادروا، مساء اليوم، من الدمام إلى وجهتهم المقررة إسلام أباد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طيار يهبط برحلته قبل نهاية الرحلة لانتهاء ساعات دوامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.