طيار يهبط برحلته قبل نهاية الرحلة لانتهاء ساعات دوامه

جدة - نرمين السيد - ويعمل الطيار بطل الواقعة، بحسب "سبوتنيك"، لدى الخطوط الجوية الباكستانية، حيث قطع رحلته المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة إسلام أباد الباكستانية، اليوم الأحد، مرجعا ذلك لانتهاء فترة عمله.

وذكرت قناة "سماء" الباكستانية، فى بيان لها، أن الرحلة رقم "PK 9754" المتجهة من الرياض إلى إسلام أباد شهدت بعض التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد فترة قصيرة من الإقلاع قرر الطيار الباكستاني الهبوط في مدينة الدمام بالسعودية.

ولفت متحدث الخطوط الجوية الباكستانية، إلى أن الطيار كان بحاجة للراحة، وأن ما فعله جاء حرصا على سلامة الطائرة والركاب، وأنه تم إنزال ركاب الطائرة التابعة لها في فنادق، على أن يغادروا، مساء اليوم، من الدمام إلى وجهتهم المقررة إسلام أباد.