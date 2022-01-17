آيباد 2022 iPad Pro.. آبل تضيف ميزة مدهشة على أجهزتها الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع إلى أن "آبل" ستضيف ميزة الشحن اللاسلكى MagSafe لـ أجهزة آيباد القادمة iPad Pro، والتى من المتوقع إصدارها فى وقت لاحق من العام الحالى 2022.

أجهزة آيباد 2022 iPad Pro

وأكد موقع 9to5Mac أن أجهزة آيباد iPad Pro القادمة ستتميز بالحصول على شحن MagSafe مع ظهر معدنى كالمعتاد، وليس مثلما ما أشيع سابقا بأن الأجهزة ستحصل على إطار خلفى زجاجى من أجل الشحن اللاسلكى والتى تصدر به هواتف آيفون.

وتتميز أجهزة آيباد iPad Pro، والتى ستطرح قريبا خلال 2022، بعدد من التغييرات الجذرية منها أنها ستصدر بأقوى معالج فى أجهزة آيباد على الإطلاق وهو معالج M2، والذى سيعمل بشكل أسرع وأفضل فى الكفاءة من المعالج السابق M1.

مواصفات iPad Pro 2022

وتأتى أجهزة آيباد iPad Pro 2022 بـ شاشة من نوع OLED مزدوجة الطبقة للحصول على سطوع أعلى للشاشة ومتانة أفضل، كما تستخدم آبل شاشة LTPO مع دعم لمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز فى الثانية، كما سيكون إطار الأجهزة مصنوعا من سبائك التيتانيوم بدلاً من الألومنيوم.