مواطنون قرروا تحدى بركان تونجا.. شاهد ماذا حدث لهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو الذى نشره موقع "روسيا اليوم" رجل يرتدى سترة نجاة، وهو يسدد لكمات لشجرة موز، بينما تأتى موجة من البركان وتغمر هذا الرجل والموجودين معه وتحملهم بعيدا.

وعلى الرغم من التحذيرات بشأن تسونامى نتيجة بركان تونجا إلا أن هذا لم يمنع عددا من السكان المحليين فى تصوير ما يحدث على هواتفهم، حتى عندما جرفتهم تدفقات المياه.

أعلنت هيئات الرصد الدولية، صباح اليوم الإثنين، عن وقوع ثوران بركانى جديد كبير فى بركان تونجا، والذى تسبب فى أمواج تسونامى فى انفجاره الأول يوم السبت الماضى.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أمس الأول السبت، أن موجات تسونامى ضربت أجزاء من اليابان بسبب ثوران بركان تحت البحر بالقرب من أرخبيل تونجا.

وذكرت الصحيفة أن أمواج المد ضربت شواطئ منطقة توهوكو بـ جزيرة هونشو حتى جزيرة أوكيناوا، فيما لم تحدد الصحية مدى ارتفاع موجات تسونامى.

تسونامى بركان تونجا

وفى سياق متصل، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرا بتوقعات حدوث موجات يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار لتضرب جزر أمامى وتوكارا.

وافقت حكومة تونجا على عرض رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، القيام برحلة استطلاعية لتقييم الضرر الناجم عن ثوران بركان هونج تونجا - هونغ هاباى أمس السبت، ومواجات التسونامى اللاحقة لتقديم سبل المساعدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية- على موقعها الإلكتروني- أنه من المقرر أن تغادر طائرة ADF P-8 أستراليا متوجهة إلى تونجا صباح الغد الإثنين، لتقييم الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل الطرق والموانيء وخطوط الكهرباء، والتى ستحدد المرحلة التالية من جهود الاستجابة.