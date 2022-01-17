اسم مراتك إيه على التليفون؟.. مواطنون يجيبون على أغرب سؤال  (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاءت أسئلة المواطنين مختلفة، واحتوت على أسماء غريبة مثل "بطوطي"، و"حبيبة قلبي"، و"حسنى" وستد الدار و"اشكم" و"قطتى".

من ناحية أخرى، تحدث الدكتور محمد رفعت، استشارى طب الأطفال، عن قرار تأجيل الحمل الذى يتخذه المقبلون على الزواج أو المتزوجون حديثا.

وشدد رفعت، خلال حلقة سابقة من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشاركه الإعلامية فاطمة مصطفى، على ضرورة استشارة طبيب نساء وتوليد وطبيب أمراض ذكورة، لأجل تنفيذ تلك الخطوة بأمان.

وأوضح الاستشارى أنه فى حالة تناول أى أدوية متداولة بين الآخرين لمنع الحمل سواء للرجال أو النساء، فذلك من الممكن أن يكون عرضة للإصابة بالعقم.

ونصح رفعت الفتيات والرجال، بضرورة زيارة الطبيب وإجراء بعض الفحوصات المهمة لضمان سلامة خطوة تأجيل الحمل، وقال إنه من الأفضل أن يذهب المقبلين على الزواج سويا عند الطبيب لكونها بداية حياة الشراكة بينهم.

وذكر بعض الفحوصات للرجال، وهى فحص الضغط أو السكرى، وتحليل السائل المنوى، وفحص الخصيتين للتأكد من عدم الإصابة بالدوالى وغيره.

أما الفتيات فيجب عليهن إجراء تحليل الضغط والسكرى، ومعرفة التاريخ المرضى لبعض الأمراض الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط أو أمراض تصيب الجهاز التناسلى، وإجراء الفحص الإكلينيكى وتحليل لصورة الدم ومعامل الـ rh وتحليل البول، وتحليل مستوى بعض الهرمونات فى حالة المعاناة من عدم انتظام الدروة الشهرية.