النهار يبدأ على 9090.. أحمد يونس مع بداية صباحك ومطرحك: أحلى مود

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقال عبر حسابه الشخصى على تويتر: "صباحك ومطرحك هيبدأ معاك يومك بأحلى مود".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع حلقة اليوم، وغردوا قائلين: "أفضل إعلامى على الإطلاق"، "أفضل وقت"، "أعظم مذيع راديو والله وأجمد حد يغير لنا المود".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.