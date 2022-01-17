جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة (شينخوا) للأنباء، أنه تم إطلاق القمر الصناعى "شييان-13" على متن الصاروخ من طراز "لونغ مارش-2 دى" فى الساعة 10:35 صباحًا (بتوقيت بكين)، ودخل المدار المخطط له بنجاح، ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 406 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.