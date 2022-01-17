من فيفو.. هاتف جديد بأكبر شاشة فى العالم

جدة - نرمين السيد - هاتف فيفو

ويأتى هاتف فيفو الجديد "VIVO NEX 5" بمواصفات رائدة، تميزه عن غيره من الأجهزة.

وسيتوفر بهاتف "VIVO NEX 5" شاشة عملاقة يبلغ قياسها 7 بوصة، والتى تأتى من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

مواصفات VIVO NEX 5

ويُزود هاتف فيفو بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 108 ميجابيكسل، بالإضافة إلى ميزة التقريب البصرى 5x periscope، كاميرا أمامية تحت الشاشة للتصوير السيلفى بمستشعر من نوع بدقة 50 ميجابيكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، مع فلاش LED.

وسيحصل هاتف فيفو العملاق VIVO NEX 5 على أول إنطلاقة للشركة فى عالم كاميرات الجيل الثالث ،حيث ستأتى الكاميرا الأمامية بدون أى نوتش أو ثقب فى أعلى الشاشة، وفقا لموقع "Gizmochina" التقنى.

ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 50 وات.