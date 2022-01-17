مأساة عمرها 20 عاما.. مقص جراحى داخل معدة امرأة

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جدة - نرمين السيد - الإهمال فى العمليات الجراحية
وبعد أن قررت البنجلاديشية التى تدعى "باتشينا خاتون" التى تبلغ من العمر 55 عاما، زيارة الطبيب وإجراء كافة الفحوصات وجدت أنها قضت حياتها مع مقص جراحى منسى فى جسدها بعد إجراء عملية جراحية لها عام 2002.
وكانت خاتون تعانى من ألم مستمر فى البطن منذ أن خضعت لعملية إزالة حصوة من المرارة فى عيادة بمدينة شوادانجا سنة 2002، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
شدة الألم
فمنذ وقتها كان يوجد ألم ولكن اختفى حتى عاد مجددا وبشكل متزايد لذا قررت زيارة الطبيب الذى أكد لها أن الألم طبيعى، لتبقى باتشينا تنتقل من طبيب إلى آخر، موضحة أن الجراحة تركتها تعانى من آلام مستمرة، لكن كل ما تلقته كان أدوية للتخفيف من الأعراض، وعلى مر السنين، أُجبرت المرأة البنغالية على بيع بقرتين، وهما آخر ما تملك، لدفع تكاليف العلاج على أمل التخلص من الألم.
حتى أصبح ألمها مؤخرا لا يطاق، وبعد خضوعها لأشعة على البطن لتكتشف وجود مقص جراحى تُرك فى بطنها من جراحة استئصال المرارة التى أجرتها قبل 20 عامًا.
ودخلت باتشينا خاتون إلى مستشفى "شوادانجا سادار" من أجل إجراء عملية إزالة المقص بأمان، وأجرت العملية يوم الاثنين الماضى، وهى تتعافى الآن، كما تم تشكيل لجنة من 3 أعضاء للتحقيق فى كيفية بقاء المقص الجراحى داخل بطن المريضة لفترة طويلة.
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