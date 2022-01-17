«تسلا» تتجه إلى دولة إفريقية للحصول على مكون رئيسى فى بطاريات سياراتها

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن محللين إن تسلا ستعتمد على موزمبيق للحصول على مكون رئيسى فى بطاريات السيارات الكهربائية الخاصة، وتعد أول صفقة من نوعها مصممة لتقليل اعتمادها على الصين من أجل معدن الجرافيت.
ووقعت شركة تسلا اتفاقية الشهر الماضى مع شركة أسترالية التى تدير أحد أكبر مناجم الجرافيت فى العالم فى الدولة الواقعة فى جنوب إفريقيا.
وتخطط شركة صناعة السيارات الكهربائى لشراء ما يصل إلى 80% مما ينتج المصنع (أى حوالي 8000 طن من الجرافيت سنويا) بدءا من عام 2025، وفقا للاتفاقية.
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