القرود البرية تدمر بلدة فى تايلاند (صور)

جدة - نرمين السيد - القرود البرية

وعانى سكان بلدة تايلاند خلال الفترة الماضية من هجوم القرود البرية لأجل خطف الأكل والمشروبات من السكان والسائحين المتواجدين هناك.

وكشف سكان بلدة لوبورى، بأن القردة أصبحت مدمنة للمشروبات السكرية وتناول الموز، حيث يخوضون منافسات فيما بينهما لأجل الحصول على المشروبات والأطعمة.

قرود بلدة لوبورى

ويذكر أن بلدة لوبورى، التى تقع على بعد 90 ميلا شمال العاصمة بانكوك، بالقردة والذى يأتى إليهم السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدتهم واللعب معهم، حتى أن السكان المحليين يقيمون مهرجانًا سنويًا لتكريم القردة.

ولكن مع تخفيف قيود فيروس كورونا وعودة السياح إلى تايلاند من جديد، وتمتعت القرود بالحصول على أكبر عدد من الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية التى يأتى بها السياح.

أفعال القرود المشاغبة

وبسبب تلك الأفعال المشاغبة من القردة تدمرت شوارع بعد منافستهم على الطعام والمشروبات التى يأتى بها السياح، فكانت تتجول فى الشوارع وتقفز على السيارات وتتسلق البشر.

كما أن افتقارهم التام للخوف من البشر يعنى أن القرود تظهر سلوكا جريئا للغاية، وتتسلق عبر الزجاج الأمامى للمركبات المتحركة وتقفز فوق المارة فى الشارع.

يقول السكان المحليون إن هناك حتى عصابات متنافسة تحدد أراضيهم، مما يؤدى إلى اشتباكات عندما تلتقى الحيوانات.

وحاول المسؤولون الحكوميون السيطرة على أعداد القردة البرية فى السنوات الأخيرة، لكنهم لم يتمكنوا من الحد من الأعداد مع استمرار تكاثر الحيوانات.