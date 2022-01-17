البنك المركزى السنغافورى يصدر إرشادات لمنع تداول العملات المشفرة

جدة - نرمين السيد - أصدر البنك المركزى فى سنغافورة إرشادات تقيد مزودى خدمات تداول العملات المشفرة من الترويج لخدماتهم لدى عامة الناس، وذلك فى إطار جهود من سلطة النقد لحماية مستثمرى التجزئة من المخاطر المحتملة.





وأشارت سلطة النقد فى سنغافورة - فى بيان على موقعها الرسمى اليوم الاثنين - إلى أنَّ سنغافورة تعد موقعًا شائعًا لشركات العملات المشفرة، نظرًا لإدارتها بيئة تنظيمية وتشغيلية واضحة نسبيًا.

لكن سلطة النقد حذرت مرارًا وتكرارًا من أنَّ تداول الرموز الرقمية للدفع، أو العملات المشفرة، أمر محفوف بالمخاطر للغاية وغير مناسب لعامة الناس، إذ تخضع هذه العملات لتقلبات مضاربة حادة.

وقال لو سيو يى، مساعد المدير العام لسلطة النقد للسياسات والمدفوعات والجرائم المالية - فى البيان - "تشجع سلطة النقد السنغافورية بشدة تطوير تقنية البلوك تشين - وهى بمثابة دفتر لتسجيل المعاملات فى العملات الرقمية - والتطبيق المبتكر للرموز المشفرة فى حالات استخدام القيمة المضافة".

وأردف: "لكن تداول العملات المشفرة ينطوى على مخاطرة عالية وغير مناسب لعامة الناس.. لذلك يجب على مقدمى هذه الخدمات ألا يروجوا لها بطريقة تقلل من المخاطر العالية للتداول فى العملات الرقمية، ولا الانخراط فى أنشطة التسويق التى تستهدف عامة الناس".

وتوصى سلطة النقد فى الإرشادات الجديدة على ألا ينبغى للشركات أن تشارك فى التسويق أو الإعلان عن خدمات العملات المشفرة فى الأماكن العامة فى سنغافورة أو من خلال إشراك أطراف ثالثة مثل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى، للترويج لخدمات العملات المشفرة لعامة الناس.