البنك المركزى السنغافورى يصدر إرشادات لمنع تداول العملات المشفرة

وأشارت سلطة النقد فى سنغافورة - فى بيان على موقعها الرسمى اليوم الاثنين - إلى أنَّ سنغافورة تعد موقعًا شائعًا لشركات العملات المشفرة، نظرًا لإدارتها بيئة تنظيمية وتشغيلية واضحة نسبيًا.
لكن سلطة النقد حذرت مرارًا وتكرارًا من أنَّ تداول الرموز الرقمية للدفع، أو العملات المشفرة، أمر محفوف بالمخاطر للغاية وغير مناسب لعامة الناس، إذ تخضع هذه العملات لتقلبات مضاربة حادة.
وقال لو سيو يى، مساعد المدير العام لسلطة النقد للسياسات والمدفوعات والجرائم المالية - فى البيان - "تشجع سلطة النقد السنغافورية بشدة تطوير تقنية البلوك تشين - وهى بمثابة دفتر لتسجيل المعاملات فى العملات الرقمية - والتطبيق المبتكر للرموز المشفرة فى حالات استخدام القيمة المضافة".
وأردف: "لكن تداول العملات المشفرة ينطوى على مخاطرة عالية وغير مناسب لعامة الناس.. لذلك يجب على مقدمى هذه الخدمات ألا يروجوا لها بطريقة تقلل من المخاطر العالية للتداول فى العملات الرقمية، ولا الانخراط فى أنشطة التسويق التى تستهدف عامة الناس".
وتوصى سلطة النقد فى الإرشادات الجديدة على ألا ينبغى للشركات أن تشارك فى التسويق أو الإعلان عن خدمات العملات المشفرة فى الأماكن العامة فى سنغافورة أو من خلال إشراك أطراف ثالثة مثل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى، للترويج لخدمات العملات المشفرة لعامة الناس.
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