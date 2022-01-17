استشارى صحة نفسية يحذر من 3 أخطاء فى تربية الأبناء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع "هانى" خلال حواره إلى برنامج "الدنيا بخير" الذى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى على قناة "الحياة"، أن هناك أخطاء شائعة يقوم بها الآباء والأبناء بقصد أو بدون قصد، ومنها الاختلاف فى التربية بين الأب والأم، مشيرا إلى أنه فى تلك الحالة يلجأ الأبن إلى من يريحه وهذا يسبب مشكلة.
وأضاف أن المشكلة الثانية هى التهكم أو السخرية من الأبناء وعدم إعطائهم مساحة لعرض أفكارهم ويقال لهم "إنت صغير" أو "إنت مش فاهم"، وهو ما يسبب عدم تكوين الشخصية، متابعا أن هناك مشكلة أخرى وهى التنمر مثل قول "يا فاشل" أو "ياغبى" وهو ما يسبب للابن عقدة نقص فيكبر ويمارس هذا التنمر على الآخرين.
ولفت الاستشارى إلى أنه ممنوع استخدام المصطلحات المشينة أو المهينة للأطفال فى البيت تحت أى ظرف لأن هذا يبنى طفلا متنمرا على المجتمع والآخرين، متابعا أن المشاكل أيضا منها التمييز بين الأبناء سواء التمييز على حسب الجنس أو الطباع.
"الدنيا بخير" برنامج دينى اجتماعى تقدمه لمياء فهمى ويركز على قضايا وأخلاقيات المجتمع المصرى بشكل عصرى ويذاع على قناة "الحياة".
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