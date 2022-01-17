جدة - نرمين السيد - وقال مصدران مطلعان على الأمر - حسبما نقل موقع "جادجتس 360" - إن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تشارك أيضاً فى تحقيق حول مكافحة الاحتكار يشمل "ميتا". وأوضح أحد المصدرين أن نيويورك ونورث كارولينا وتينيسى كانت من بين الولايات المشاركة فى التحقيق، كما طلبت مجموعة من حوالى 50 ولاية من محكمة الاستئناف إعادة دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد فيسبوك فى ديسمبر 2020. وأضاف مصدر ثالث مطلع أن التحقيقات فى أعمال شركة Oculus التابعة لفيسبوك هى جزء من التحقيق الأكبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحقيق فى أساليب إدارة فيسبوك لأعمال الواقع الافتراضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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