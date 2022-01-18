بتعتبرهم ولادها.. بريطانية تجمع أقدم أكياس بلاستيك فى العالم (صور)

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جدة - نرمين السيد - أنجيلا كلارك تحتفظ بالأكياس وتعتبرها أطفالها!، حتى استطاعت أن تخزن 10000 كيس من البلاستيك منذ عام 1976.
وكشفت صحيف مترو أن أنجيلا كلارك تحتفظ بالأكياس فى مخزن مبنى فى مصنع زوجها، وقد بدأت فى ممارسة هذه الهواية منذ 46 عاماً وتحديداً عام 1976 عندما كانت طفلة، خلال استعداد بريطانيا للاحتفال باليوبيل الفضى للملكة.
أقدم أكياس بلاستيك فى العالم
وجمعت أنجيلا الأكياس من معظم المتاجر والتى كان مطبوعا عليها علم الاتحاد أو الملكة، وشجعتها والدتها على ذلك، لتزيين النوافذ، وفى غضون عام، كان لديها مجموعة تضم 200 كيس، بعضها من متاجر لم تعد موجودة الآن.
وتمتلك أنجيلا كلارك أقدم كيس بلاستيك يعود تاريخه إلى عام 1954، وهو كيس مخطط باللونين الوردى والأبيض والذى كان يحمل طرحة والدتها عندما تزوجت فى ذلك العام.
وأشارت أنجيلا إنها من المفترض أن تكتفى بهذه المجموعة التى حصلت عليها حتى الأن، لكنها لا تستطيع مقاومة جمع الأكياس، التى شيدت من أجلها مخزن للاحتفاظ بهم.
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