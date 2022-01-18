هاتف إنفينكس الجديد 11 Note .. مواصفات جبارة وأسعار تنافسية

جدة - نرمين السيد - زودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة قياسها 6.95 بوصة فائقة الجودة "FHD +" وسرعة استجابة تصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز. الكاميرا الخلفية للهاتف، ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل مع زووم فائق 30 x وأخرى أمامية دقتها 16 ميجابكسل مع إمكانيات ضبط تلقائى للإعدادات لالتقاط صورة نقية وواضحة. مواصفات هاتف إنفينكس الجديد ينبض بداخل هاتف Infinix Note 11 pro معالج الألعاب G96 Helio ثمانى النواة من "ميدياتك"، كما يأتى بمجموعة ألعاب Monster الجديدة والمتاحة من Infinix. وتم تجهيز هاتف Infinix Note 11 الجديد بكاميرات ليلية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل كما تتكون من عدسة تليفوتوغرافى 2 ميجا بكسل. هاتف إنفينكس الجديد 2022 تعمل سلسلة هواتف إنفينكس نوت 11 الجديدة بأحدث نظام تشغيل وهو برنامج 10 XOS الجديد تمامًا بمظهر وإحساس جديدين. بطارية الهاتف تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط. وطرحت الشركة سلسلة هواتف Infinix NOTE 11 الجديدة فى السوق المصرية، حيث يصل سعر هاتف NOTE 11 النسخة 128 جيجابت و4 جيجارام بسعر 3399 جنيها والنسخة 128 جيجابت و6 جيجارام بسعر 3666 جنيها، فيما يبلغ سعر هاتف NOTE 11 pro يصل إلى 4250 جنيها.

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