صباحك ومطرحك يكشف: هرمونات السعادة مسكنات للألم

جدة - نرمين السيد - السعادة

وأشارت سالى سعيد إلى هرمون السيروتونين، الذى يساعد الفرد فى التمتع بمود أفضل وبصحة نفسية جيدة وحب الحياة، ويتم زيادة إفرازه بالجيم من خلال التعرض لأحداث سعيدة أو التعرض لأشعة الشمس، أو من خلال تناول الذرة أو الموز أو اللبن، أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

كما يلعب هرمون الدوبامين دورا مهما فى شعور الفرد بالسعادة، وذلك يحدث عند تحقيق هدف ما، أو ممارسة الرياضة لدورها فى رفع نسبته بالجسم مما يمنح شعور كبير بالسعادة.

هرمونات السعادة

واستكملت سالى سعيد: هرمونات السعادة التى منها الأندروفين، الذى يعد مسكنا للألم ومانحا للشعور بالسعادة، ويزداد إفرازه من خلال الرياضة أو تناول أكل "سبايسى".

أما بالنسبة لهرمون الأكسيتوسين، يعد هرمون الحب والذى يتم إفرازه عند الأمهات وقت الولادة ويساعد فى تسهيل عملية الولادة، كما يشجع الأمهات على حب أطفالهم وتعلقهم به، ويتم إفرازه عند احتضان طفل أو شخص تحبه، أو تناول الشوكولاتة والموز والسمك والبقوليات.