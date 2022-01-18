شركة تطلب موظفا يعانى من الأرق مقابل 250 دولارا فى الساعة

جدة - نرمين السيد - وعلى مدار شهرين من الخدمة، سيجرب الشخص الذى سيقع عليه الاختيار للوظيفة 8 منتجات مختلفة، كل منها لمدة أسبوع، وبعد ذلك، يكملون مراجعة حول ما إذا كانوا قد لاحظوا اختلافات فى نوعية وكمية نومهم أم لا.

وتقول الشركة إن كل نموذج مراجعة سيستغرق نحو ساعة واحدة لإكماله، وستدفع إجمالى 2000 دولار، وينقسم ذلك إلى 250 دولارا للساعة، على مدار الأسابيع الثمانية.

ووفقا لما نقلته شبكة "سى إن بى سى" عن الشركة، فإنها ستستخدم بيانات هذا الشخص بعد ذلك "لتنسيق دليل النوم النهائى لمن يعانون من اضطرابات فى النوم فى جميع أنحاء العالم".

يتطلب طلب الوظيفة شرحا من 150 كلمة توضح سبب اعتقاد الشخص أنه مناسب تماما للوظيفة، ويجب أن يكون المرشح حسن النية.

وقالت دوروثى تشامبرز، خبيرة النوم فى الشركة، فى بيان: "نعتقد أن كل شخص يستحق ويمكنه أن ينعم بنوم هنيء. نأمل فى أنه من خلال تجنيد شخص لديه سجل نوم سيء، يمكننا مساعدته فى العثور على السلام ليلا، ويساعدنا فى جمع معلومات مفيدة يمكننا مشاركتها مع الآخرين."

يجب أن يكون عمر المرشحين 21 عاما على الأقل ومتاحا للانضمام فى 28 فبراير ويحتاج أيضا إلى امتلاك هاتف ذكى "متوافق مع تطبيقات تتبع النوم"، كالتى تنتجها الشركة.

تقول الشركة إنها تأمل فى نشر تقييمات مرضى الأرق المختارة فى دراسة قبل يوم النوم العالمى، الذى يصادف 18 مارس.