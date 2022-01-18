لأصحاب الشخير ليلا.. فرصة عمل فى شركة بريطانية

جدة - نرمين السيد - الشخير

ولكن توفر لهؤلاء فرصة عمل مع شركة تدعى "Silentnight" فى البريطانيا، بسبب حاجتها لـ 5 أشخاص يعانون من الشخير.

وكشفت الشركة النقاب عن حاجتها لـ 5 أشخاص يعانون من الشخير، لأجل إجراء اختبار على منتجات النوم الخاصة بهم فى عام 2022 وإبداء رأيهم، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

فرصة عمل

ومن خلال تلك الوظيفة يحصل كل شخص على 300 جنيه إسترلينى مع هدية تصل قيمتها إلى 700 جنيه إسترلينى، وتشمل مرتبة بحجم كينج، وزوج من الوسائد المبتكرة المضادة للشخير المصممة لتشجيع التنفس بشكل أفضل، ولحاف شتوى.

وللتقديم على تلك الوظيفة يجب على الشخص إكمال نموذج الدخول والاشتراك فى النشرة الإخبارية للعلامة التجارية ومتابعة صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتتواصل بعدها الشركة مع الفائزين من خلال البريد الإلكترونى، ووفقا للصحيفة قالت كات كولينز، كبيرة مديرى العلامات التجارية في" Silentnight": "نعتقد أنه من المهم الاحتفال بجميع أنواع الأشخاص الذين ينامون، ولذا فإننا نرد الجميل لمن يشخرون فى جميع أنحاء البلاد من خلال دور جديد مثير هذا العام، لكن هذا عمل رسمى ونحن نبحث عن متقدمين يأخذون نومهم على محمل الجد.. كجزء من مهمتنا لتغيير طريقة نوم الناس للأفضل، نعلم أن ملاحظات العملاء على منتجاتنا أساسية لإطلاقنا فى المستقبل، لذا لا أطيق الانتظار لسماع أفكار موظفينا الجدد".