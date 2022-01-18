بسعر مناسب للشباب.. مواصفات هاتف vivo Y55 5G

جدة - نرمين السيد - هاتف vivo Y55 5G

ويأتى هاتف "vivo Y55 5G" بشاشة يبلغ حجمها 6.58 بوصة وتكون من نوع "LCD"، حيث تبلغ دقتها 1080 بيكسل + FHD.

ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل مع كاميرا مكبرة من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

مواصفات vivo Y55 5G

ويحتوى "vivo Y55 5G" على بطارية كبيرة الحجم وتبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير فى الساعة، حيث يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، وفقا لما جاء فى "Gadgets 360".

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، ويُطرح بلونين وهما الأسود والأزرق ويأتى بسعر 290 دولار أى ما يعادل 4 آلاف و500 جنيه مصرى.