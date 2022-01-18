جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سى إن بى سى) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن Activision تقدم امتيازات ألعاب شهيرة مثل Call of Duty. وارتفعت أسعار أسهم Activision بنحو 31% صباح اليوم، وانخفضت أسهم مايكروسوفت بنحو 2%، ومن المقرر أن تكون هذه أكبر عملية استحواذ لشركة مايكروسوفت حتى الآن، تليها عملية شراء لينكد إن فى عام 2016 مقابل 26.2 مليار دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايكروسوفت تشترى Activision فى صفقة نقدية بقيمة 68.7 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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