تردد قناة cbc الجديد فى بداية 2022

جدة - نرمين السيد - تردد cbc

وبدأ الأفراد بعد تغيير تردد بعض القنوات بالبحث عن تردد القنوان الجديدة فى سنة 2022، لذا تصدر "تردد قنوات cbc" جوجل.

وتعتبر قناة "cbc" قناة مصرية منوعة تهدف إلى إعلام راقى يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصرى، والذى تم افتتاحها فى رمضان 2011.

قنوات cbc

ويعد تليفزيون "CBC" من أكبر شبكات القنوات الفضائية في مصر والعالم العربي ويضم مجموعة متميزة من قنوات البث الفضائي العامة والمتخصصة (CBC - CBC Extra - CBC Drama - CBC Sofra).

محتويات قنوات cbc

وتقدم قنوات cbc كل ما يهم المشاهد حيث يتوفر بها مادة تليفزيونية ممتعة فى مختلف نواحى الحياة سواء على المستوى الدينى أو السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، كما تخاطب تلك القنوات المجتمع والأسرة والفرد.

وتعتبر قناة سى بى سى دراما، من أهم القنوات الدرامية التى لها عدد كبير من المشاهدين، لانفرادها بمسلسلات حصرية تنفرد بها طوال العام.

كما تنال قناة سى بى سى سفرة متابعة من الكثير بسبب لما تقدمه من وصفات وأكلات متنوعة وبعض الموضوعات التى تهم المرأة.

تردد cbc الجديد

مع تغير ترددات القنوات، والإقبال على بحث تردد cbc الجديد، تعرف على أهم برامج قناة "cbc" التى منها:

-برنامج معكم منى الشاذلى:

تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، وهو برنامج اجتماعى يقدم أسبوعيا، ويعرض مرتين فى الأسبوع وهما الخميس والجمعة الساعة 7 مساء.

-برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

يُعرض من السبت الى الأربعاء، فى تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

-برنامج من مصر:

يقدم عبر "CBC" فى الأيام من السبت إلى الأربعاء، الساعة 11 مساء.

-برنامج "It's Showtime":

يأتى من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء.

ضبط القمر الصناعى

وبعد تغيير الترددات، يسأل البعض عن طريقة ضبط القمر الصناعى نايل سات، ويجب على هؤلاء اتباع تلك الخطوات وهى:

-الضغط على زر القائمة "Menu".

-اختيار "Options" أو خيارات.

-ثم الضغط على تثبيت أو "Installation".

-اختيار التثبيت اليدوى "Manual Installation".

-تحديد اسم القمر.

-اختيار "Sat Menu" من قائمة الأقمار.

-كتابة تردد cbc الجديد.

-اختيار معدل الترميز 27500.

-الضغط على "Ok"، ثم حفظ أو "Save".

ترددات جديدة لقنوات cbc

ولمعرفة ترددات قنوات سى بى سى على القمر الصناعى نايل سات بالتحديث الجديد، يجب متابعة التالى:

تردد قناة cbc على نايل سات

-تردد والاستقطاب: 11785 رأسى V.

-معدل الترميز : 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة cbc drama

-تردد والاستقطاب: 11488 - أفقى H.

-معدل الترميز : 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سى بى سى سفرة

-تردد والاستقطاب: 11390 - أفقى H

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة سى بى سى إكسترا (CBC EXTRA)

- ردد والاستقطاب: 11380 - أفقى H.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 4/3.