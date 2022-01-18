جدة - نرمين السيد - كشفت هند وجيه، أول سيدة تعمل بودى جارد، أن الحارس الشخصى فى مرتبة أعلى من البودى جارد، والناس تعتقد أن من يعمل فى هذه المهنة يجب أن يكون لديه جسم كبير وعضلات، مشيرة إلى أن البودى جارد يمكن أن يؤمن فنانين أو حفلات ولكن ليس شخصيات سياسية أو دبلوماسية.





تابعت وجيه خلال حوارها إلى برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذى تقدمه الفنانة منى عبدالغنى والإعلاميتين هبة الأباصيرى وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، أن ما ساعدها فى عملها أنها تعلمت الفنون القتالية الشاملة وقتال الشوارع الحر من صغرها، مشيرة إلى أنها عملت فى صيدلية لمدة 12 سنة ولديها خبرة فى الإسعافات الأولية وهو ما ساعدها فى عملها.

أضافت أول سيدة تعمل بودى جارد أنها عرفت وجود شركات حراسات خاصة ويمكن أن تحصل على كورسات عن طريقها لتخوض التجربة، ولكن الأمر كان فى البداية صعبا وبه معاناة لأنها امرأة وكان دائما يوجه إليها سؤال "كيف تعملت حارس شخصى وأنت امرأة"؟!

لفتت إلى أنها تلقت اختبارات عملية فى البداية لإثبات أنها مؤهلة وتعلمت أشياء عديدة منها تدريبات شفوية وإسعافات أولية وحماية العملاء والحديث مع الجهات المسؤولة وكذلك استخدام السلاح وإخراجه بطريقة آمنة، متابعة أنها تعلمت كذلك المراقبة والرصد وتأمين المكان وبرتوكول التعامل مع العملاء والجمهور. "الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الثالثة عصرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول سيدة تعمل بودى جارد تكشف تفاصيل عملها «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.