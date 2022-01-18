منصة وزارة التربية والتعليم.. خطة حصص مصر لموسم الامتحانات

جدة - نرمين السيد - بعد أيام من إطلاق "حصص مصر" حملة إعلامية للترويج لخدماتها التعليمية، من خلال سفير المنصة الفنان أحمد أمين، تواصل استعداداتها لموسم امتحانات نصف العام الدراسى، وذلك من خلال خريطة متكاملة من جلسات المراجعة المباشرة على المنصة عبر فيسبوك.





هذا بالإضافة إلى الاستعداد بأكبر مكتبة أسئلة ونماذج تدريبية تساعد الطلاب على التعامل مع أساليب التقييم الجديدة، التى ستكون موجودة فى الامتحان.

ومن المقرر أيضا أن يكون المنهج موجودا على المنصة بشكل متكامل، فى كل المواد وكل المراحل الدراسية بدءا من الصف الثالث الإعدادى للصف الثالث الثانوى، فى الأنواع المختلفة للمدارس سواء العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.

فى نفس السياق، سيكون المنهج موجودا على المنصة قبل المدارس بأسبوع، فالوحدات والدروس ستكون موجودة على المنصة قبل أن يتم شرحها فى المدارس، وفى الفصل الدراسى الثانى سيحدث نفس الأمر أيضا، ويكون المنهج عبر المنصة سابقا لما هو فى المدارس.

وفيما يتعلق بالحملة الإعلامية التى أطلقتها منصة حصص مصر من خلال سفير المنصة الفنان أحمد أمين، فقد حققت الحملة 19 مليون مشاهدة عبر جميع المنصات حتى الآن، فضلا عن وجود 250 ألف زائر للمنصة، وأكثر من 10500 آلاف مشترك، بالإضافة لحجم مختلف من مشاهدة الفيديوهات التعليمية وحل الأسئلة على المنصة.

منصة "حصص مصر" هى منصة وزارة التربية والتعليم، التى تستهدف فى هذه المرحلة طلبة وطالبات المراحل الدراسية، من الصف الثالث الإعدادى إلى الصف الثالث الثانوى.

وتقدم المنصة محتواها التعليمى للمدارس العربى ولغات إنجليزى ولغات فرنساوى، وهو محتوى مراجع من المركز القومى للمناهج لتقديم شرح يعتمد على أسلوب التقييم الجديد المبنى على الفهم والتطبيق، وليس الحفظ.

كما يراجع على التدريبات والأسئلة المركز القومى للامتحانات المسؤول عن تصميم وتنفيذ منظومه التقييم الجديدة.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت منصة "حصص مصر" فى ديسمبر 2020، وتعلم عليها مليون طالب. وفى العام الدراسى 2020-2021 شاهد الطلاب أكثر من مليون ساعه لشرح المناهج، وتدربوا على حل أكثر من 115 مليون سؤال، طبقا لطريقة التقييم الجديدة.