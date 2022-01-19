عجيبة كونية.. مزاد لبيع أكبر ماسة مقطوعة فى العالم بـ دبى (صور)

جدة - نرمين السيد -

وأفادت صوفى ستيفنز، خبيرة المجوهرات فى دار "سوذبيز" للمزادات، بأن هذه الماسة السوداء النادرة التى يطلق عليها "إنيجما" هى لغز عجيب.

وفسرت ذلك بأن صوفى هذه الماسة تكونت عندما ضرب أحد النيازك أو الكويكبات، كوكب الأرض قبل ما يزيد على 2,6 مليار عام.

وفيما يتعلق بتصميم "إنيجما"، فإنه مستوحى من رمز القوة والحماية فى الشرق الأوسط "الخمسة" أو الكف، كما أن وزنها يبلغ 555,55 قيراطا.

ولم يحاول مالك الماسة الذى رفض الكشف عن اسمه، عرضها خلال الـ20 عاما الماضية، لكنّ خبراء قالوا إنها جوهرة ذات 55 وجها.

وقالت صوفى ستيفنز، ستيفنز عن هذه الجوهرة التى صنفتها موسوعة جينيس كأكبر ماسة مقطوعة فى العالم، "إنها مختلفة جدا"، كما وصفتها دار "سوذبيز" بأنها "عجيبة كونية".

وبعد أن يتم عرضها فى دبى، سوف تنقل "إنيجما"، للعرض فى لوس أنجليس ولندن، قبل بدء مزاد لبيعها عبر الإنترنت فى 3 فبراير المقبل لمدة سبعة أيام.