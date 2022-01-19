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وكشفت الصحيفة أن مايسى كرومبتون كانت تعمل يومًا واحدًا فى الأسبوع فى ويتروز أثناء إغلاق كورونا، وبدأت فى التطريز كهواية لمنعها من الشعور بالملل، ولاحظت إعجاب كثير من الناس بتطريزها، مما شجعها على أخذ 25 جنيها إسترلينيا من جدتها لتبدأ مشروعها بتطريز الحقائب حتى وصل مكسبها اليومى إلى 12000 جنيه إسترلينى!
وأنشأت مايسى كرومبتون صفحة على موقع تيك توك، وقناة على يوتيوب لعرض منتجاتها، حيث يتابعها حاليا أكثر من 185000 متابع، مما شجعها على ترك وظيفتها فى السوبر ماركت لتتفرغ لتصميم الحقائب.
وفى مقطع فيديو لها على يوتيوب، قالت مايسى كرومبتون: "فى أول إغلاق كورونا ، كنت أعمل فى سوبر ماركت، وكنت أشعر بالملل حقًا فى أوقات فراغى.. وكان لدى فكرة لبدء التطريز، وبالفعل بدأت سلسلة فيديوهات من تصميمات الحقائب على تيك توك حيث حصل أول فيديو لها على 60 ألف مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط".
وأضافت: "لم يكن لدى أى فكرة عن كيفية إدارة شركة، ناهيك عن عمل تجارى ناجح.. لكن كنت أعرف الأساسيات التى تساعد على الربح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكسب 12 ألف إسترلينى فى اليوم.. قصة فتاة بريطانية بدأت حياتها بـ 25 جنيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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