بتكسب 12 ألف إسترلينى فى اليوم.. قصة فتاة بريطانية بدأت حياتها بـ 25 جنيها

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قصة كفاح فتاة فى كامبريدج تبلغ من العمر 19 عاما، فكرت فى الاستفادة من فترة الحظر بسبب فيروس كورونا، وتدربت على تطريز الحقائب، وطرحت تصميماتها على صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعى





وكشفت الصحيفة أن مايسى كرومبتون كانت تعمل يومًا واحدًا فى الأسبوع فى ويتروز أثناء إغلاق كورونا، وبدأت فى التطريز كهواية لمنعها من الشعور بالملل، ولاحظت إعجاب كثير من الناس بتطريزها، مما شجعها على أخذ 25 جنيها إسترلينيا من جدتها لتبدأ مشروعها بتطريز الحقائب حتى وصل مكسبها اليومى إلى 12000 جنيه إسترلينى!

وأنشأت مايسى كرومبتون صفحة على موقع تيك توك، وقناة على يوتيوب لعرض منتجاتها، حيث يتابعها حاليا أكثر من 185000 متابع، مما شجعها على ترك وظيفتها فى السوبر ماركت لتتفرغ لتصميم الحقائب.

وفى مقطع فيديو لها على يوتيوب، قالت مايسى كرومبتون: "فى أول إغلاق كورونا ، كنت أعمل فى سوبر ماركت، وكنت أشعر بالملل حقًا فى أوقات فراغى.. وكان لدى فكرة لبدء التطريز، وبالفعل بدأت سلسلة فيديوهات من تصميمات الحقائب على تيك توك حيث حصل أول فيديو لها على 60 ألف مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط".

وأضافت: "لم يكن لدى أى فكرة عن كيفية إدارة شركة، ناهيك عن عمل تجارى ناجح.. لكن كنت أعرف الأساسيات التى تساعد على الربح".