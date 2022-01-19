جدة - نرمين السيد - قناة dmc
وتعد قناة dmc من القنوات العامة التى تبث جميع البرامج الترفيهية والسياسية والمسلسلات الحديثة، حيث بدأ بثها فى 14 يناير 2017.
وتعتبر "dmc" من أفضل القنوات التليفزيونية التى يتابعها الملايين من المشاهدين فى مصر والوطن العربى.
وتحرص شبكة قنوات dmc، على تقديم المحتويات الأكثر مصداقية والشفافية، لذا تصدرت القنوات التليفزيونية.
ضبط القمر الصناعى
وبعد تغيير الترددات، يسأل البعض عن طريقة ضبط القمر الصناعى نايل سات، ويجب على هؤلاء اتباع تلك الخطوات وهى:
-الضغط على زر القائمة "Menu".
-اختيار "Options" أو خيارات.
-ثم الضغط على تثبيت أو "Installation".
-اختيار التثبيت اليدوى "Manual Installation".
-تحديد اسم القمر نايل سات أو عرب سات.
-اختيار "Sat Menu" من قائمة الأقمار.
-كتابة تردد dmc الجديد.
-اختيار معدل الترميز 27500.
-الضغط على "Ok"، ثم حفظ أو "Save".
تردد قناة dmc الجديد
ولضمان أفضل جودة للمشاهدين ووضوح الصوت والصورة وعدم انقطاع البث، والاستمتاع بالمحتويات المسلية والاجتماعية والإخبارية المقدمة خلالها، يجب تحديث التردد الخاص بها، وهو:
-القمر الصناعى: النايل سات.
-التردد 11449.
-معدل الترميز 27500.
-الاستقطاب: أفقى.
محتويات قناة dmc
وتقدم قناة "dmc" باقة متنوعة من أفضل البرامج الحوارية المهتمة بالمجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والترفيهية، بالإضافة إلى المسلسلات وغيره، لذا يمكن تلخيص ذلك فى أنها تشغل اهتمام المشاهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد dmc الجديد لعدم انقطاع البث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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