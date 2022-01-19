تردد dmc الجديد لعدم انقطاع البث

جدة - نرمين السيد - قناة dmc

وتعد قناة dmc من القنوات العامة التى تبث جميع البرامج الترفيهية والسياسية والمسلسلات الحديثة، حيث بدأ بثها فى 14 يناير 2017.

وتعتبر "dmc" من أفضل القنوات التليفزيونية التى يتابعها الملايين من المشاهدين فى مصر والوطن العربى.

وتحرص شبكة قنوات dmc، على تقديم المحتويات الأكثر مصداقية والشفافية، لذا تصدرت القنوات التليفزيونية.

ضبط القمر الصناعى

وبعد تغيير الترددات، يسأل البعض عن طريقة ضبط القمر الصناعى نايل سات، ويجب على هؤلاء اتباع تلك الخطوات وهى:

-الضغط على زر القائمة "Menu".

-اختيار "Options" أو خيارات.

-ثم الضغط على تثبيت أو "Installation".

-اختيار التثبيت اليدوى "Manual Installation".

-تحديد اسم القمر نايل سات أو عرب سات.

-اختيار "Sat Menu" من قائمة الأقمار.

-كتابة تردد dmc الجديد.

-اختيار معدل الترميز 27500.

-الضغط على "Ok"، ثم حفظ أو "Save".

تردد قناة dmc الجديد

ولضمان أفضل جودة للمشاهدين ووضوح الصوت والصورة وعدم انقطاع البث، والاستمتاع بالمحتويات المسلية والاجتماعية والإخبارية المقدمة خلالها، يجب تحديث التردد الخاص بها، وهو:

-القمر الصناعى: النايل سات.

-التردد 11449.

-معدل الترميز 27500.

-الاستقطاب: أفقى.

محتويات قناة dmc

وتقدم قناة "dmc" باقة متنوعة من أفضل البرامج الحوارية المهتمة بالمجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والترفيهية، بالإضافة إلى المسلسلات وغيره، لذا يمكن تلخيص ذلك فى أنها تشغل اهتمام المشاهد.