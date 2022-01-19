جوجل تكشف تفاصيل أداة جديدة تضيفها لـ مستخدمى هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - وأداة وقت الشاشة من المقرر أن تُظهر الوقت الذى يقضيه المستخدمون على هواتفهم جنبًا إلى جنب مع أفضل ثلاثة تطبيقات مستخدمة.

ويظهر وقت الشاشة فى الجزء العلوى متبوعًا بأهم التطبيقات المستخدمة، ويتم توزيع الوقت حسب التطبيقات فى دوائر ذات حجم متناسب، بما يتوافق مع سمة اللون الديناميكى على نظام التشغيل أندرويد.

أداة وقت الشاشة

وأشارت جوجل إلى أن أداة وقت الشاشة ستكون مضغوطة بحجم 2 × 2 أو 2 × 1، ويمكن أيضًا توسيعها للحصول على عرض أكبر، لافتة إلى أنه عندما يكون الحجم أكبر، يتم وضع التطبيق الأكثر استخدامًا فى الأسفل، بدلاً من الجزء العلوى.

ووفقًا للتقرير، ستكون أداة وقت الشاشة متاحة لجميع مستخدمى أندرويد، ولن يكون حصريًا لمستخدمى Pixel فقط، فيما لا يوجد جدول زمنى متوقع لإطلاق الأداة الجديدة.

جدير بالذكر، أن أداة وقت الشاشة متاحة بالفعل لمستخدمى آيفون، حيث تعرض الأداة معلومات من ملخص وقت الشاشة للمستخدم.