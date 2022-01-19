عنده 112 سنة.. وفاة أكبر معمر فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوطالة إلى أن ساتورنينو دى لا فوينتى توفى عن عمر ناهز 112 عاما، لافتة إلى أنه توفى فى منزل بمدينة ليون الواقعة شمال غرب إسبانيا.

وكانت موسوعة جينيس للأقام القياسية قد سمت دى لا فوينتى أكبر معمر فى العالم فى شهر سبتمبر الماضى، لافتة إلى أن دى لا فوينتى ولد فى حى بوينتى كاسترو بمدينة ليون فى 11 فبراير 1909.

وكشفت وكالة "إى إف إى" الإسبانية أن أكبر معمر فى العالم كان تاجرا إسكافيا، وبدأ العمل فى مصنع للأحذية فى سن 13 عاما.

ونجا أكبر معمر فى العالم من جائحة تفشى الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأنجب من زوجته أنتونينا 8 أطفال، وله 14 حفيدا، و22 من أبناء الأحفاد.