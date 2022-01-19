مخاوف من إطلاق خدمات الجيل الخامس بمحيط مطارات أمريكية

جدة - نرمين السيد - وحذرت شركات الطيران من بدء التشغيل لخدمات الجيل الخامس، والذى سيؤدى إلى إلغاء الرحلات.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أعلنت قبل ساعات أنها تجرى محادثات مع شركات اتصالات ووكالات حكومية وشركات طيران بشأن النزاع حول إطلاق خدمات الجيل الخامس.
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وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية من أن خدمات 5G C-Band تقع بجوار الترددات التى تستخدمها الأجهزة الرئيسية فى الطائرات الحديثة ما يثير القلق من تداخل الأنظمة لاسيما مع أجهزة تحديد الارتفاع الراديوية.
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