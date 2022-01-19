أبو فلة.. حكاية أشهر يوتيوبر عربى والتبرعات ودعم هنيدى (فيديو وصور) 

جدة - نرمين السيد - أبو فلة

أبو فلة، اسمه الحقيقي حسن سليمان، وهو كويتى الجنسية، اشتهر بعمله الخيرى على منصات السوشيال ميديا لدعم المحتاجين، وهو أحد أهم المؤثرين فى صناعة المحتوى الرقمى فى العالم العربى.

من مواليد عام 1998 وبدأ مسيرته المهنية على "يوتيوب" عام 2016، وجمعت قناته ما يقرب من 23 مليون مشترك، وأكثر من 2.7 مليار مشاهدة، ويتابع أكثر من 6.5 مليون شخص حسابه على "إنستجرام"، ويتابعه على حسابه بموقع "تويتر" ما يقرب من 900000 متابع.

أبو فلة.. وحملات التبرعات

لم تكن المرة الأولى التى ينجح فيها أبو فلة من جمع تبرعات لمساعدة المحتاجين، فقد سبق هذه الحملة، دعوته فى نهاية عام 2021، عندما عمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتلبية احتياجات الآلاف من اللاجئين والعائلات النازحة خلال فصل الشتاء.

ووقتها استطاع أبو فلة جمع مليون دولار من خلال بث مباشر لفت انتباه العالم.

محمد هنيدى يدعم أبو فلة

عدد كبير من مشاهير الفن والسوشيال ميديا تفاعلوا مع مبادرة اليوتيوبر الكويتى، وكان أبرزهم الفنان محمد هنيدى.

وشارك هنيدى، صورة لليوتيوبر وكتب خلال حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "الصديق الجميل كلنا فخورين بكل اللى بيعمله قدر يجمع مليون دولار تبرعات فى 24 ساعة، ياريت كل مشاهير الإنترنت ياخدوه قدوة ليهم، وأن الشهرة اللى ربنا ادهالهم يستغلوها فى الخير بأى شكل كان".

أبو فلة يحبس نفسه داخل غرفة زجاجية

من داخل غرفة زجاجية فى دبى، حبس أبو فلة نفسه وظهر فى بث مباشر لجمع تبرعات خيرية تحت شعار "أجمل شتاء فى العالم" لجمع التبرعات لصالح أكثر من 100 ألف عائلة من اللاجئين، وهى مبادرة خيرية تهدف إلى دعم الشعوب التى تعانى من برد الشتاء.

ونجح فى جمع 11 مليون دولار بعد تبرع الهلال الأحمر الإماراتى وإنهائه للحملة التى بدئها أبو فلة قبل 12 يوما.

أبو فلة ودخوله موسوعه جينيس

أبو فلة، لم يحرز هدفا واحدا بحملته فى جمع التبرعات، بل بسبب هذه الحملة نجح فى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المشاهدين لبث حى خيرى على يوتيوب.

خلال 24 ساعة.. يوتيوبر ينجح فى جمع مليون دولار لدعم السوريين

وحافظ أبو فله، طوال فترة بثه المباشر على روحه المعنوية العالية، وتابع فى تشجيع المتبرعين على الاشتراك فى الحملة الإنسانية التى تستهدف مساعدة اللاجئين.

وشارك فى حملة أبو فلة على مدار 12 يوما أكثر من 153500 متبرع.