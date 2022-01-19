بريطانيا تخطط لمفاجأة بشأن العملات المشفرة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "إن جادجت" التقنى اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة تضمن خضوع أى ترويج للعملات المشفرة لنفس معايير الترويج للأسهم ومنتجات التأمين، كما أنه يتماشى مع القواعد التى وضعتها هيئة السلوك المالى "FCA".

وبدأت الحكومات مؤخرا فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعلانات العملات المشفرة فى محاولة لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال التى قد لا تكون على دراية بها.

وتضع الحكومة الإسبانية حاليا قواعد حول كيفية قيام المؤثرين ورعاتهم بالترويج للعملات المشفرة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه البنك المركزى فى سنغافورة إرشادات تقيد مزودى خدمات تداول العملات المشفرة من الترويج لخدماتهم لدى عامة الناس، وذلك فى إطار جهود من سلطة النقد لحماية مستثمرى التجزئة من المخاطر المحتملة.