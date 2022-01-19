الصين تعلن اكتشاف منبع جديد للطاقة النظيفة 

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤولون عن حقل جيانغهان النفطى التابع للشركة - فى بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إن البئر الاستكشافى دخل حيز التشغيل التجريبى لمدة 20 يوما، حيث ظل حجم إنتاجه اليومى من الغاز الصخرى مستقرا، مشيرين إلى أن الغاز الصخرى يتألف من غاز الميثان بشكل رئيسى، ويعتبر أحد موارد الطاقة النظيفة والجديدة.

وأكد المسؤولون أنه من الصعب استكشاف وتطوير الغاز الصخرى فى المنطقة، بسبب عمق دفنه الكبير والظروف المعقدة لضغط القشرة الأرضية.

ويعد البئر المكتشف، الثانى الذى يتمتع بإنتاج مستقر، فيما أنتج البئر الأول الذى دخل حيز الاستخدام فى المنطقة أكثر من 20 مليون متر مكعب من الغاز الصخرى.