اتخطف.. رحيل أكبر معمر فى العالم عن 112عاما (صور)

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جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "يوروبا برس إيجنسى"، نقلا عن أسرة الراحل الرجل قولهم إن حياة ساتورنينو "انطفأت كشمعة فى ثوان معدودة".
وأضافت أسرته أنه كان يتمتع بصحة بدنية وعقلية جيدة حتى نهاية حياته.
وتوفى أكبر معمر فى العالم، أمس فى مدينة ليون "شرق مدريد" فى منزل واحدة من بناته، قبل أقل من شهر من بلوغه سن 113 فى 12 فبراير المقبل.
يذكر أن الراحل توفى له 3 من بين أبنائه الثمانية فى حياته، وتم إدراجه فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كونة أكبر رجل معمر فى العالم منذ 10 سبتمبر الماضى، بعد وفاة بويرتو ريكان إيميلو فلوريس.
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