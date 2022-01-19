آبل تستعيد عرشها على رأس سوق الهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - ذكرت شركة "كناليس" أن "آبل" عادت مرة أخرى لتتصدر سوق الهواتف الذكية العالمية، بالاستحواذ على 22% من حجم شحنات الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم فى الربع الأخير من عام 2021.





وأوضح موقع "جادجتس 360" التقنى، اليوم الأربعاء، أن الطلب المرتفع على "آيفون 13" والأسعار التنافسية فى الصين هو ما ساعد عملاق التكنولوجيا على استعادة الصدارة والتغلب على سامسونج، التى حصلت على حصة سوقية بنسبة 20 % خلال نفس الفترة.

وأضافت شركة "كناليس"، مقرها سنغافورة، أن "شاومى" بقيت فى المركز الثالث بحصة سوقية تبلغ 12%، بينما كانت نسبة شركتا "أوبو" و"فيفو" فى السوق 9% و8% على التوالى.

وكشفت شركة "أبل موردى" عن أن الطلب على تشكيلة iPhone 13 قد تباطأ، وفقًا لتقارير بلومبرج.

ولفتت، فى بيان لها، إنها حقيقة معروفة أن شركة أبل قد خفضت بشكل كبير إنتاج iPhone 13، حتى 10 ملايين وحدة، انخفاضًا من 90 مليونًا بسبب أزمة الإمداد العالمية.

وكشف التقرير عن أن شركة أبل موردى أخبرت مورديها الآن، أن هذه الطلبات قد لا تتحقق، وعلى الرغم من هذه المشكلات، يقول المحللون إن الشركة تسير على الطريق الصحيح لموسم العطلات، حيث يتوقعون زيادة المبيعات بنسبة 6% لتصل إلى 117.9 مليار دولار فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.