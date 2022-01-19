«إريكسون» تقاضى «آبل» بشأن ترخيص براءات الاختراع لشبكات الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - رفعت شركة "إريكسون" السويدية مجموعة أخرى من دعاوى انتهاك براءات الاختراع ضد شركة "آبل" فى أحدث صدام بين الشركتين بشأن دفع مقابل استخدام براءات الاختراع لشبكة الجيل الخامس اللاسلكية فى أجهزة "آيفون".





وذكر موقع "جادجتس 360" التقنى، اليوم الأربعاء، أن كلتا الشركتين رفعتا دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض بالفعل فى الولايات المتحدة حيث فشلت المفاوضات بشأن تجديد عقد الترخيص لمدة 7 سنوات لبراءات الاختراع فى مجال الاتصالات الذى تم توقيعه لأول مرة فى عام 2015.

ورفعت شركة إريكسون دعوى قضائية لأول مرة فى أكتوبر، بدعوى أن آبل كانت تحاول خفض معدلات عوائد الملكية الفكرية، ثم رفع صانع آيفون دعوى قضائية فى ديسمبر يتهم الشركة السويدية باستخدام "تكتيكات الذراع القوية" لتجديد براءات الاختراع.

وصرّح متحدث باسم شركة آبل: "رفضت إريكسون التفاوض على شروط عادلة لتجديد اتفاقية ترخيص براءات الاختراع الخاصة بنا، وبدلاً من ذلك رفعت دعوى قضائية ضد شركة آبل فى جميع أنحاء العالم للحصول على عوائد الملكية الفكرية المفرطة، ونطلب من المحكمة المساعدة فى تحديد سعر عادل".