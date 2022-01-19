بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة.. ماليزيا تخفف إرشادات مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الوحدة الوطنية، حليمة محمد صديق - خلال مؤتمر صحفى نقلته شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الأربعاء- إن من بين الإرشادات السماح بإقامة عشاء لم شمل العائلة وإجراء الزيارات المنزلية، بخلاف العام الماضى حيث اقتصر التجمع آن ذاك على 15 شخصًا فقط.
وأضافت صديق أنه سيتم السماح أيضًا بأداء الصلاة فى المعابد فى الأول والثانى من شهر فبراير المقبل مع الامتثال الكامل للإجراءات الموحدة لمكافحة انتشار الوباء وفق المرحلة الرابعة لخطة التعافى الوطنية، مؤكدة أن الإجراءات أُعدت من أجل سلامة الأشخاص ومن يحتفلون بالسنة الصينية الجديدة.
كما سيتم السماح بإقامة حفلات استقبال السنة الجديدة، غير أنها ستكون مقتصرة على الضيوف المدعوين، ولن تشغل سوى 50 بالمائة من سعة المكان.
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