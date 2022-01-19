وفاة مطربة تشيكية تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "براغ مورنينغ"، الثلاثاء، أن هوركا أعلنت إصابتها بمتحور فيروس كورونا "دلتا" خلال الأيام القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعى.

ونقلت عن المطربة قولها: "أنا سعيدة جدا لأننى بفضل هذا سأتمكن من البدء فى العيش بحرية مثل أى شخص آخر والذهاب إلى السينما أو فى إجازة أو إلى المسرح".

فى محاولة لتشجيع معجبيها على أن يقتفوا أثرها، قالت هوركا فى وقت سابق: "الحياة هنا، بالنسبة لى ولكم أيضا".

لكن ذكر نجلها جان ريك لاحقا، أن والدته توفيت بسبب "كوفيد 19"، بعدما تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا حتى لا تضطر إلى الحصول على اللقاح.

وألقى الابن باللوم على معارضى التطعيم، واتهمهم بقتل والدته، قائلا إنها استندت إلى كل حججهم لتبرير موقفها، مضيفا: "أنا أحتقركم، أنتم غير مفيدين فى شىء".