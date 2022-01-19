وكشف رئيس مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، مارك وهيبى، خلال حديثه مع موقع جنوبية اللبنانى سر تسمية اسم العاصفة بـ هبة موضحا أنه منذ عدة أعوام جرى اعتماد تسمية العواصف على أسماء البشر، وذلك وفقا لقوة العاصفة وشدتها وتأثيرها على المواطنين.
وفيما يخص اختيار "هبة"، فهو يرجع بحسب وهيبى، إلى كونه اسما محليا اعتمد فى لبنان فقط، نظرا لكونها العاصفة الأولى بتلك القوة التى تضرب البلاد وربما تكون الأعنف خلال العام الحالى، إذ أنها تحمل معها أمطار غزيرة، ثلوج على مرتفعات متدنية تلامس الـ 600 متر، ورياح شديدة تصل إلى 100كم/س.
مضيفا: "لدينا جدول بأسماء مخصصة للعواصف وهى مجرد أسماء عادية ولا تحمل معنى أو سبب محدد، ولكن وفقا لقوتها".
وحذر رئيس مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، من سرعة الرياح أثناء هبوب العاصفة الثلجية، كونها ربما تسبب فى حدوث خسائر بالممتلكات، ونصح بعدم الركن أو الوقوف تحت اللوحات الإعلانية فى الشوارع أو لوحات الطاقة الشمسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير من العاصفة الثلجية الأعنف فى عام 2022 وتستمر ليوم الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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