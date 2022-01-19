جدة - نرمين السيد - وأظهرت محركات البحث مؤخرا، أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة اللقاءات الرياضية. وتملك أون سبورت حقوق بث العديد من البطولات فى كرة القدم والرياضات الآخرى، منها بطولة الدورى المصرى الممتاز بشكل حصرى منذ بداية الموسم. تردد أون سبورت الجديد 2022 تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports القمر: نايل سات الجودة: HD. تردد القناة: 10853. الاستقطاب: أفقى H. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

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