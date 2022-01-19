جدة - نرمين السيد - يبحث عشاق القلعة الحمراء عن تردد قناة الأهلى الجديد 2022، على النايل سات، لمتابعة آخر أخبار بطل إفريقيا وما تقدمه القناة من متابعات لتدريبات اللاعبين والمباريات الودية واللقاءات الحصرية مع نجوم كرة القدم والألعاب الجماعية داخل النادى.





وبدأت قناة الأهلى منذ فترة فى تقديم برامج جديدة مختلفة وجذابة، إضافة لتقديم ستوديو تحليلى للمباريات الخاصة بالفريق. تردد قناة الأهلى الجديد على النايل سات تردد: 11747 معدل الترميز: 27500 معامل استقطاب: رأسى H معامل تصحيح الخطأ: 3/4 تردد آخر لقناة الأهلى عبر النايل سات التردد: 11440. معدل الترميز: 27500 معامل الاستقطاب: أفقى. معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الأهلى الجديد 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.